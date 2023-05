Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de copii se nasc anual cu malformatii cardiace, din acestia 600 sunt operati in Romania prin proceduri chirurgicale, iar alti 200 prin proceduri interventionale si alti aproximativ 120 de copii cu urgente majore merg in strainatate, a declarat, vineri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.…

- Studentii din Agronomie au intrat la incalzire. Timp de trei zile, in perioada 11 - 14 mai, Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi va fi gazda celei mai importante competitii profesionale si sportive adresata studentilor din universitatile de profil din tara si strainatate,…

- ”Startup-ul tech Pluria, lansat in septembrie 2020 in Romania si Spania de catre antreprenorul Andrei Cretu si prezent acum in 10 tari de pe 2 continente, a anuntat o runda de investitie de 2 milioane de dolari condusa de Eleven Ventures, una dintre cele mai mari firme de capital de risc din Europa…

- Hotelierii din Antalya estimeaza ca anul acesta vor avea ca oaspeti peste 350.000 de romani, in crestere cu 20% comparativ cu 2022, cand numarul acestora s-a apropiat de cel din 2019, respectiv 292.000, a declarat presedintele Asociatiei Hotelierilor si Investitorilor Mediteraneeni, Kaan Kasif Kavaloglu,…

- Guvernul a aprobat ieri o Ordonanta de Urgenta prin care asigura toate fondurile necesare celor 3 centre pentru tratarea arsurilor grave care ar urma sa fie infiintate la spitalele judetene din Timisoara si Targu Mures, dar si la Spitalul pentru Copii „Grigore Alexandrescu" din Bucuresti. Cel mai avansat…

- Craiova Tech Hub se afla la Electroputere Parc, una dintre cele mai noi zone din oraș Craiova, 13 martie 2023: Endava, compania britanica de software, prezenta pe piața IT din Romania cu 11 centre in Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Iași, Pitești, Sibiu, Suceava, Targu-Mureș și Timișoara,…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii arata ca principalele subiecte de discutie ale romanilor cu ION – solutia de inteligenta artificiala creata de cercetatori si expertii in tehnologie din Romania – se refera la imbunatatirea sistemelor de educatie si de sanatate, a conditiilor pentru persoanele…

- A gresi e omeneste, dar ce se intampla atunci cand greseala ii apartine unui medic si se soldeaza cu suferinta sau chiar decesul unui pacient? Cum pot fi prevenite sau diminuate greselile medicale, in scopul imbunatatirii sistemului medical si in beneficiul pacientilor? In Romania, legile si mecanismele…