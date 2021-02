În România, legile sunt pentru fraieri! Președintele primește nelegal informații secrete! Sa respectam legea și sa-i pedepsim pe penali! Cam așa reacționeaza societatea romaneasca dupa fiecare tragedie. Așa a reacționat și dupa cazul Colectiv și dupa incendiul de la spitalul din Piatra Neamț și mai recent dupa incendiul de la Spitalul Matei Balș din București. Numai ca preocuparea asta pentru respectarea legii, trece repede și ne intoarcem la treburile noastre, pana cand apare iar o nenorocire. Mai grav este ca nu știm nici macar ce prevede legea și zi de zi lasam nesancționate incalcari ale legii chiar la nivelul celor mai inalte instituții ale statului. Ce se intampla cand chiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Plecand de la experienta proiectelor implementate in Bucuresti, Oradea, Sibiu sau Timisoara, am realizat acest ghid pentru ca ne dorim sa sprijinim autoritatile administratiei publice, in special cele locale, in aplicarea eficienta a Legii infrastructurii, in beneficiul tuturor utilizatorilor. Astfel…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale vineri, 13 noiembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind suplimentele alimentare.Va prezentam textul integral al sesizarii: Citește și: Date de ULTIMA ORA de la INS: Economia Romaniei,…

- Presedintele Klaus Iohannis cere Parlamentului reexaminarea modificarilor la Legea privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 6 noiembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 6 noiembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localitaților. Va prezentam textul integral al cererii: București, 6 noiembrie…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 6 noiembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localitaților.Va prezentam textul integral al cererii: București,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 5 noiembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.Va prezentam textul integral al cererii: București, 5 noiembrie 2020 Domnului Ion-Marcel CIOLACUPreședintele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 4 noiembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.Va prezentam textul integral al cererii: București,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 4 noiembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala.Va prezentam textul…