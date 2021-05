Stiri pe aceeasi tema

- De miercuri, 2 iunie, ar putea incepe imunizarea impotriva COVID-19 a copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani, cu vaccinul produs de compania farmaceutica Pfizer/BioNTech, a transmis, luni, CNCAV. Respectarea acestui termen este condiționata de indeplinirea tuturor criteriilor procedurale…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita a afirmat ca din toamna ar putea incepe vaccinarea anti-COVID pentru copiii cu varste intre 12 si 15 ani. ”Am vazut ca (…) Pfizer a depus deja la FDA datele pentru a obtine autorizare si indicatie pentru grupa de varsta 12-15 ani, ceea ce inseamna…

- Peste 2,6 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 – toate cele 3 tipuri de vaccin aprobate pana acum, Pfizer, Moderna și AstraZeneca – vor ajunge in Romania pana la finalul lunii martie. In luna aprilie sunt așteptate in țara noastra cel puțin 3,1 milioane de doze din cele 3 vaccinuri, a anunțat…