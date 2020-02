Stiri pe aceeasi tema

- Chichirau vrea sa se intalneasca cu cei trei marti, in conditiile in care luni alianta USR-PLUS va anunta candidatii unici la alegerile locale (Primarie, Consiliul Judetean si Consiliul Local). Deputatul USR-PLUS a lansat invitatia prin intermediul retelei sociale Facebook. Cosette Chichirau a lansat…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîtu, nu s-a prezentat bine în conferința de marți. A ales câteva subiecte: executia bugetara, Gabriela Firea și împrumutul de pe piețele externe. Am aflat ca unele cifre pe care ni le-a dat instituția la începutul evenimentului sunt greșite.…

- "Exista suferințe in fața carora iubirea privește neputincioasa. Poate fi doar un martor. O perioada va prelua casa mea de discuri accesul la conturile mele. Gandurile voastre bune sa se indrepte catre familia mea. Mulțumesc", a scris Lora pe Facebook, iar fanii au reactionat in numar impresionant.…

- Parlamentarul ii reproseaza lui Cepoi, intr-o postare pe Facebook, faptul ca ar fi suspendat in mod ilegal acreditarea unitatii sanitare. "Vasile Cepoi (...) a suspendat in mod ilegal acreditarea Spitalului Floreasca. Din dorinta de a ascunde responsabilitatea ANMCS pentru incidentul grav produs la…

- Fostul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) Lucian Duta sustine, dupa retragerea acreditarii Spitalului Floreasca, ca orice serviciu medical acordat in unitatea sanitara este ilegal in acest moment si ca nu va putea fi decontat, putand fi imputat medicilor. ”Bravo, Dorele!”,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sustine ca sunt putini oamenii valorosi si onesti, care sunt dispusi sa isi inchine intreaga viata binelui public, iar PNL ”face acum orice pentru a-i alunga”, referindu-se la demiterea directorului Bancii Nationale de Gene. ”Pot sa inteleg frustrarea…

- O persoana care a taiat ilicit 283 de arbori din padurea Mustața a fost depistata de catre inspectorii de la Protecția Mediului Falești. Pe numele cetațeanului a fost intocmit un proces-verbal, fiindu-i aplicata amenda in marime de 1200 lei.

- Alpinistul clujean Radu Albu este acuzat de familia lui Zsolt Torok, mor in luna august a acestui an, pentru a se promova pe el.Minerva Vincze, mama copilului lui Torok si prima lui sotie, a postat un mesaj dur pe Facebook. ”Avand in vedere faptul ca se insista in asocierea imaginii lui Zsolt Torok…