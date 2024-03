Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. ANM anunța ca in luna martie vremea va fi mai calda decat este normal in aceasta perioada in intreaga țara. De asemenea, in unele zone, cantitațile de precipitații vor fi excedentare. Prognoza meteo pentru…

- Prognoza meteo saptamana 19 – 26 februarie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe tot teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de nord-vest a țarii, apropiat de cel normal in regiunile vestice și in general deficitar…

- Va ninge local la munte, pe arii restranse in Transilvania și Moldova, iar in Muntenia și Dobrogea vor fi izolat precipitații mai ales sub forma de ninsoare. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari pe crestele montane, in special ale Carpaților Meridionali (60...70 km/h), precum și in…

- Ninsorile și temperaturile scazute au afectat circulația feroviara in Romania. Reprezentanții CFR au anunțat lista trenurilor cu intarzieri, duminica, 21 ianuarie 2024. Mai multe șine de cale ferata s-au rupt din cauza gerului. Anunț de la CFR Vremea capricioasa a provocat probleme nu doar pe șoselele…

- Temperaturi de iarna autentica avem parte in aceste zile. Au fost -9 grade C in zona noastra. Nopțile și diminețile raman geroase in continuare. Gerul s-a instalat brusc in partea de nord vest a țarii. Meteorologii susțin ca acest val de aer polar va mai dura inca șapte zile. Astfel, temperaturile nocturne…