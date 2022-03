Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile publice din domeniul protecției mediului – Agenția de Mediu și Agenția Naționala de Reglementare a Activitaților Nucleare și Radiologice informeaza ca nu sint motive de ingrijorare privind nivelul fonului radioactiv pe teritoriul Republicii Moldova. Dupa ce pe 25 Februarie 2022, Ucraina…

- Autoritațile publice din domeniul protecției mediului, Agenția de Mediu și Agenția Naționala de Reglementare a Activitaților Nucleare și Radiologice, informeaza ca nu sunt motive de ingrijorare privind nivelul fonului radioactiv pe teritoriul Republicii Moldova. „Dupa ce pe 25 Februarie 2022, Ucraina…

- Orașul ucrainean Harcov, 1,4 milioane de locuitori, al doilea ca marime din Ucraina, este in continuarea teatrul unor lupte crancene. Miercuri, 2 martie, parașutiști ruși au aterizați in orașul din nord-vestul țarii și s-au angajat in confruntari cu forțele de aparare locale, scriu agenția France Presse,…

- In regiunea Sumi din Ucraina a fost creat un coridor verde pentru desfasurarea unui schimb de prizonieri - militarii rusi au eliberat cinci soldați ucraineni, iar ucrainenii - un ofițer rus. Anunțul a fost facut de șeful Administrației Regionale.

- „Harkov tocmai a fost bombardat masiv de la Gradov. Zeci de morți și sute de raniți. Aceasta groaza ar trebui sa fie vazuta de intreaga lume", a spus el.De asemenea, u n depozit de petrol a fost aruncat in aer in orașul Akhtyrka din regiunea Sumy .Anunțul a fost facut pe canalul Telegram de catre președintele…

- „Harkov tocmai a fost bombardat masiv de la Gradov. Zeci de morți și sute de raniți. Aceasta groaza ar trebui sa fie vazuta de intreaga lume", a spus el.De asemenea, u n depozit de petrol a fost aruncat in aer in orașul Akhtyrka din regiunea Sumy .Anunțul a fost facut pe canalul Telegram de catre președintele…

- VIDEO: Tancuri rusești care se deplasau spre regiunea Harkov din Ucraina, atacate cu drone de armata ucraineana Mai multe tancuri rusești care incercau sa patrunda in regiunea Harkov din Ucraina au fost atacate de armata ucraineana cu drone. Oleksiy Goncharenko, deputat de la Solidaritatea Europeana, a…

- Anunțul a fost facut vineri de caytre un purtator de cuvant al presedintiei de la Manila, citat de Reuters și preluat de Agerpres."Ordon acum conducatorilor (de sate - n. red.) sa ii caute pe cei nevaccinati si sa le ceara pur si simplu sau sa le ordone sa nu iasa. Iar daca refuza, daca iese din casa…