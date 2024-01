Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali s-au intalnit ieri in prima sedinta din acest an a Consiliului Local al Municipiului Craiova. Toate cele 42 de proiecte aflate pe ordinea de zi, inclusiv punctul peste ordinea de zi au fost votate in unanimitate. De remarcat, din prima ședința de consiliu, consilierii locali au aprobat…

- La finalul inca unui an de mandat, incununat cu nimic, primarul Allen Coliban provoaca un nou scandal. Mai zice exmatriculatul care a adus prejudicii de milioane de euro brașovenilor, ca oamenii rai de la PNL și PSD nu vor un patinoar promis de Fundația Ion Țiriac. Pe motiv ca nu au aprobat un memorandum.…

- Consilierii locali craioveni au fost chemați ieri intr-o ședința extraordinara ca sa voteze inca o rectificare de buget, dar și prelungirea unor proiecte dupa data de 31 decembrie 2023. Ședința extraordinara a debutat furtunos și s-a domolit pana la final, proiectele fiind votate in masa. Ca de obicei,…

- Aleșii locali sunt convocați la o sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Carei care se va desfașura in Sala Festiva a Primariei in data de 12.12.2023, de la ora 14:00. Dupa 2 saptamani de concediu a revenit primarul dar proiectele de hotarare tot nu apar pe site-ul oficial. ORDINEA…

- Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau: Avand in vedere: -prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare,…

- Pavelele pentru pistele de bicicleta au starnit discuții aprinse intre un consilier local și primarul Viziteu, in cadrul ședinței ordinare a Consiliul Local de marți, care s-au lasat și cu un denunț facut de edilul Bacaului, pentru furt de pe domeniul public. Dumitru Stangaciu, consilier PER, a venit…

- Guvernul israelian a aprobat un acord de eliberare a ostaticilor deținuți de mișcarea palestiniana Hamas in Fașia Gaza. Conform termenilor, Israelul va impune o pauza umanitara in schimbul returnarii a 50 de ostatici. Ședința de guvern de la Tel Aviv a durat aproximativ șase ore. Miniștrii au votat…

- Investiția pentru modernizarea strazilor din zona Racovița-Arex in Alba Iulia, mai scumpa. Care este suma din bugetul local Valoarea investiției de modernizare a strazilor din zona Racovița-Arex in Alba Iulia a fost actualizata. Consilierii locali au aprobat proiectul in ședința din 10 noiembrie. Lucrarile…