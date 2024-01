În prima şedinţă a Consiliului Local Craiova din 2024, consilierii au votat scumpirea căldurii Consilierii locali s-au intalnit ieri in prima sedinta din acest an a Consiliului Local al Municipiului Craiova. Toate cele 42 de proiecte aflate pe ordinea de zi, inclusiv punctul peste ordinea de zi au fost votate in unanimitate. De remarcat, din prima ședința de consiliu, consilierii locali au aprobat scumpirea caldurii. Sedinta a debutat cu mici discutii, deoarece au fost consilieri locali care au solicitat inca de la inceput scoaterea de pe ordinea de zi a doua proiecte, respectiv, „Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului referitor la zonele de regenerare urbana in municipiul Craiova”… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

