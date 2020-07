În premieră, Chișinăul are o strategie ce-i vizează pe copii:…

CHIȘINAU, 21 iul – Sputnik. In premiera, municipiul Chișinau are o strategie municipală pentru protecția drepturilor copilului. Ea este prevazuta pentru anii 2020 – 2025.

Documentul a fost votat de Consiliului Municipal Chişinau (CMC), iar acest fapt este salutat de primarul general al Capitalei, Ion Ceban.

„Este primul exercițiu de acest gen realizat vreodata in municipiul Chișinau”, a subliniat primarul intr-o postare pe Facebook.

In viitorul apropiat, planul de acțiuni…