- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Dolj va aplica o serie de masuri in scopul prevenirii și limitarii raspandirii coronavirusului (COVID-19). Astfel, in perioada 11 – 31 martie 2020, accesul publicului va fi permis doar in spațiul special rezervat din cadrul OCPI Dolj situat la parterul…

- Comunele LETCA NOUA, MIHAI BRAVU, SINGURENI, DAIA, GOSTINARI, OINACU, PRUNDU, SLOBOZIA si STANESTI din judetul GIURGIU vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) va lansa licitatiile in aceasta primavara. ANCPI va organiza…

- Extrasul de plan cadastral poate fi obtinut online de catre notari sau persoanele interesate, fara plata unui tarif de urgenta, incepand cu data de 8 ianuarie 2020, a anuntat Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) printr-un comunicat. ANCPI a modificat Ordinul nr 16/2019 privind…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, anul trecut, 1.249.014 de imobile, cu peste 145% mai multe fata de anul 2018, a anuntat, marti, institutia. Din cele 3.181 de UAT- uri din Romania, 79 de comune din 26 de judete, avand o suprafata de 746.428 de hectare, erau…

