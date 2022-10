Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii tichetelor sociale de 250 lei vor primi luna aceasta cea de-a treia tranșa, urmand ca in decembrie sa fie virata și cea de-a patra tranșa. Astfel, in perioada 17 – 21 octombrie sunt actualizate listele de beneficiari de catre Ministerul Muncii, verificarea fiind efectuata de catre ANAF.…

- Numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatie pentru cresterea copilului a fost, in luna august 2022, de 171.852, scrie Agerpres . Numarul este in scadere cu 1.169 de persoane fata de iulie, cand 173.021 de persoane au primit acest tip de beneficiu, conform datelor publicate de Agentia Nationala…

- Numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatii pentru cresterea copilului a fost, in luna iulie 2022, de 173.021, in scadere cu 1.361 de persoane fata de iunie, cand 174.382 de persoane au primit acest tip de beneficiu, conform datelor publicate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie…

- O directiva europeana aparuta in 2019 trebuie in acest an implementata de autoritațile romane. Conform acesteia, durata standard a concediului paternal va crește de la cinci zile lucratoare la zece zile lucratoare. Tot de zece zile lucratoare vor beneficia și tații care satisfac serviciul militar. Indemnizația…

- Guvernul a aprobat un proiect de modificare a Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii prin care se aduc clarificari in privinta autoritatilor implicate in procedura de inapoiere, respectiv a exercitarii dreptului de vizitare. Potrivit…

- Joi, 11 august, in prezența prefectului Lucian Bogdanel, funcția de director executiv al Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) Bacau a fost preluata de catre Andreea Salbaticu. Investirea a fost facuta in baza unui ordin al directorului general al Agenției Naționale pentru Plați…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna iunie 2022 au totalizat 64,628 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 735,31 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), informeaza AGERPRES . In luna iunie, erau inregistrati…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna iunie 2022 au totalizat 64,628 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 735,31 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) si preluate de Agerpres. In luna iunie, erau inregistrati…