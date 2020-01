In prag de innoire a autorizatiilor, Firea a cerut reguli noi pentru taximetristi. O comparatie cu Clujul arata hibele proiectului

Stiri pe aceeasi tema

- Regulamentul cadru pentru organizarea serviciului public de transport in regim de taxi pe teritoriul Municipiului Bucuresti urmeaza sa fie dezbatut in sedinta din 29 ianuarie a Consiliului General al Capitalei. Soferii din Ilfov nu vor mai putea face...

- Vlad Voiculescu va explica, la Adevarul Live, incepand cu ora 11.00, pe ce criterii va fi stabilit candidatul comun al Aliantei USR-PLUS pentru Bucuresti, in contextul competitiei cu Nicusor Dan. Va avea Alianta USR-PLUS candidat comun chiar daca vor fi alegeri in doua tururi? Ce solutii are Vlad Voiculescu…

- Specialiștii in domeniul imobiliar spun ca, in acest an, prețul locuințelor va continua sa creasca, dupa ce apartamentele s-au scumpit oricum considerabil pe parcursul anului trecut. In acest moment, Clujul este orașul din Romania cu cele mai scumpe locuințe, urmat de București, Timișoara și…

- 650 000 mașini Sub Euro 3 -posibil -fara drept de circulație in centrul Capitalei, noteaza radio romania.Dupa mai multe luni cu discuții și modificari pentru vinieta de București, proiectul Primariei Generale va fi votat maine -in sedința Consiliului General- cu termen de aplicare de la 1…

- Gabriela Firea amana aplicarea vinietei Oxigen pana in martie 2020. Cine trebuie sa plateasca noua taxa Primaria Capitalei amana aplicarea vinietei ''Oxigen'' pana in primavara. Este vorba despre acea taxa anuntata pentru soferii masinilor poluante care circula prin Bucuresti. Inițial,…

- Primarul Gabriela Firea a anuntat, luni, ca programul Oxigen privind vinietele nu va mai intra in vigoare din ianuarie 2020, ci din luna martie a anului viitor. Firea sustine ca ar fi prea brusca trecerea, asa ca cele doua luni vor fi dedicate "informarii si constientizarii". "Normal…

- Mult a fost, puțin a ramas! Cum pana cand? Pana la venirea iernii. Pana atunci, locuitorii Capitalei se vor confrunta pe 21 noiembrie cu ploi și temperaturi mult mai mici fața de cele inregistrate in ultimele zile. Soarele nu-și mai face simțita prezența, iar ploile se instaleaza cu repeziciune.

- Accesul la metroul din București se poate face mult mai ușor, incepand de astazi, 14 noiembrie 2019, prin intermediul cardurilor bancare contactless Mastercard sau Visa, indiferent de banca emitenta. Metrorex și BCR au instalat un sistem de plata ultra-modern la noile porți de acces montate in stațiile…