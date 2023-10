În Portul Constanța se intră doar cu programare. Cerealele ucrainiene au blocat rutele de tranzit Romania a devenit una dintre principalele rute de tranzit pentru cerealele din Ucraina, iar asta a condus la o supraaglomerare a Portului Constanța, dar și la nemulțumiri ale producatorilor și transportatorilor romani. Acum, transportatorii mai primesc o veste proasta: accesul in portul Constanța se va face, din 16 octombrie, doar pe baza de programare electronica pentru camioanele de transport de marfa, a anunțat, vineri, Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. Accesul in portul Constanța al camioanelor cu masa maxima ce depașeste 12 tone va fi permis doar in baza rezervarii realizate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

