În pofida războiului, consumul se relansează în Ucraina. Principalele sectoare în revenire In aprilie și in prima jumatate a lunii mai, volumul tranzacțiilor electronice inregistrate pe teritoriul Ucrainei a crescut, transmite serviciul de presa al bancii ucrainene PrivatBank, citat de agenția de știri Ukrainski Novini. Plațile vizeaza achiziția de bunuri și sectorul alimentar, in principal. Spre comparație, in prima luna a razboiului, majoritatea plaților fara numerar pentru bunuri și servicii au reprezentat alimente și medicamente. Astfel, in prima jumatate a lunii mai, ponderea plaților pentru achizițiile de alimente in rețeaua terminalelor PrivatBank a scazut de la 56% la 52% din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia continua sa-și intensifice ofensiva in estul Ucrainei, unde lupta pentru orașul Izium continua. De asemenea, se duc lupte la oțelaria Azovstal din Mariupol, unde se crede ca sunt peste 1.000 de luptatori ucraineni și peste 100 de civili. Oficial, de la inceputul razboiului, in Ucraina au fost…

- Mai mult de trei sferturi (79%) dintre romani urmaresc personal evenimentele din Ucraina, iar 60% spun ca le este teama ca Romania este in pericol de a fi invadata in urma atacurilor Rusiei in tara vecina, releva un sondaj de opinie realizat de IRES, in luna martie. Astfel, 79% dintre participantii…

- Peste 500 de mii de ucraineni s-au intors in țara din strainatate de la inceputul razboiului, arata datele Politiei de frontiera a Ucrainei. Opt din zece persoane care au revenit erau barbati. Majoritatea a venit din Polonia, scrie presa din Ucraina, citata de agora.md. Doar saptamina trecuta s-au intors…

- UNICEF a anunțat ca jumatate din totalul copiilor ucraineni au fost stramutați, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, transmite Euronews. Este vorba despre aproximativ 4,3 milioane de copii stramutați, de la inceputul razboiului, adica mai mult de jumatate din populația de copii din Ucraina, estimata la…

- Ucraina a sfidat cererea Rusiei ca soldatii sa depuna armele la Mariupol. Civilii sunt asediati intr-un oras devastat de bombardamente. Atacul Rusiei de aproape o luna asupra Ucrainei a stagnat pe majoritatea fronturilor. Rusii nu au reusit sa cucereasca niciun oras important sau sa rastoarne guvernul.…

- Din 24 februarie și pana la jumatatea lunii martie, 10.683 de cupluri s-au casatorit in Ucraina, conform unui raport transmis de Ministerul Justiției din Ucraina, citat de agenția de presa Ukrainski Novini. Tot in aceasta perioada s-au nascut 10.767 de bebeluși. „Razboiul continua in țara, dar viața…

- In cele 16 zile de razboi, 2 498 827 de refugiați au parasit Ucraina. Peste 106 mii dintre ei și-au gasit liniștea in R. Moldova, comunica Noi.md. Totodata, din calea razboiului au fugit in Polonia peste 1,5 milioane de ucraineni, iar in Ungaria s-au adapostit 225 mii de refugiați. Și in Slovacia au…

- Opozantul rus intemnițat Alexei Navalii le-a cerut, miercuri, concetațenilor sai și celor din Belarus sa treaca peste interdicția autoritaților și sa manifeste in fieare zi in Rusia contra invaziei Ucrainei. Sa nu devenim o națiune a celor fara voce, infricoșați, care pare sa nu vada razboiul agresiv…