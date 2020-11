În plină explozie a cazurilor COVID, un inspector școlar este împotriva curentului Inspectorul școlar general Mihai Mureșan, șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Nasaud este convins ca Romania ar trebui sa ia exemplul Franței sau Angliei, țari care ”au inchis tot mai puțin școala”. ”Mai multe studii au aratat ca școala nu este principalul factor de raspandire a virusului pentru ca in școala se respecta intr-o proporție covarșitoare masurile […] The post In plina explozie a cazurilor COVID, un inspector școlar este impotriva curentului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

