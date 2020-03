Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Ludovic Orban i-a cerut, marti, ministrului Sanatatii sa prezinte un plan de crestere rapida a numarului de epidemiologi, subliniind ca riscul de difuzare a coronavirusului poate fi redus semnificativ in conditiile derularii cat mai rapide a anchetelor epidemiologice. …

- Premierul interimar Ludovic Orban a convocat duminica seara o sedinta informala de lucru la Palatul Victoria in contextul inmultirii cazurilor de romani infectati cu coronavirus pe teritoriul tarii. La intalnire participa ministrul de Interne, Educatiei si Sanatatii.

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a declarat joi ca a fost creat un grup de 12 comunicatori pe teme medicale, condus de Adrian Streinu Cercel si Alexandru Rafila, care va comunica la televiziuni si in mediul online despre coronavirus. "Am creat de astazi un grup de 12 comunicatori pe…

- Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a precizat, la Digi24, ca președintele Klaus Iohannis poate desemna pe cine dorește, inclusiv pe Ludovic Orban, pentru a doua oara.„In 2015, cine l-a propus pe Cioloș? Și azi de ce nu ar putea Președintele sa puna pe cine dorește? Poate sa puna pe…

- ​O farmacie din Beijing a fost amendata cu aproape o jumatate de milion de dolari dupa ce a speculat cererea de pe piața și a crescut de șase ori prețul la maștile sanitare, in contextul in care epidemia de coronavirus face ravagii in China.

- Ludovic Orban a anunțat ca luni va fi o noua ședința de Guvern. Premierul le-a transmis miniștrilor sa aiba toate avizele la proiectele de hotarare care reglementeaza funcționarea ministerelor pentru ca acestea sa fie aprobate la reuniunea de saptamana viitoare a Executivului, conform Mediafax.„Acum…