- Participantele la un concurs de miss din Tuva, Rusia, au avut o proba atipica in cadrul competitiei de frumusete „Miss Iunarmia". Fetele, ce aveau varste cuprinse intre 14 si 17 ani, au fost puse sa asambleze si sa dezasambleze pusti de asalt Kalasnikov.La concursul regional de frumusete din Tuva, una…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, si-a exprimat vineri increderea in „victoria” Rusiei in Ucraina, cu ocazia implinirii unui an de la declansarea invaziei Moscovei in tara vecina si a afirmat ca, daca este necesar, Moscova este gata sa…

- Fostul premier al Regatului Unit, Boris Johnson, a avertizat ca securitatea Marii Britanii ar putea fi in pericol daca Ucraina nu caștiga in fața agresiunii rusești, potrivit The Guardian. Intr-un interviu acordat Sky News inainte de implinirea unui an de la invazia totala a Rusiei in Ucraina, Johnson…

- Rusia va pretinde ca orașul Bahmut a fost capturat pentru a marca un an de la invazia din 24 februarie, indiferent de realitatea de pe teren, a afirmat Ministerul britanic al Apararii, citat de The Guardian. Este probabil ca forțele rusești sa fie supuse unei presiuni politice tot mai mari pe masura…

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Rusia a atacat infrastructura critica a Ucrainei folosind drone, in noaptea de duminica spre luni, in Kiev si in zona din jurul orasului, au anuntat oficiali ucraineni, potrivit Reuters. Pentru a doua noapte consecutiv, Rusia a atacat Kievul. “Este foarte mare zgomot in regiune si in capitala: atacuri…

- Kremlinul a transmis ca nu va iesi nimic bun din vizita de miercuri a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington miercuri, iar Rusia nu vede nicio sansa de a purta discutii de pace cu Kievul, informeaza „The Guardian”. Intr-o convorbire cu jurnalistii, purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Orașul rusesc Chita, din Siberia, sarbatorește Craciunul și Anul Nou cu statui de gheața care infațișeaza soldați cu puști Kalașnikov in maini, in cea mai noua „demonstrație de patriotism” a dictaturii rusești, relateaza BBC.