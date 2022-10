În Nord Stream-2 nu au mai rămas gaze naturale Presiunea din conducta de gaze Nord Stream-2, care a fost deteriorata, s-a stabilizat, ceea ce indica faptul ca in ea nu mai exista gaze. Despre acest lucru a anunțat pe 1 octombrie pe Twitter Agenția daneza pentru Energie. "Nord Stream a informat Agenția pentru Energie ca presiunea din conducta NS-2 a a fost stabilizata. Astfel, acest lucru indica faptul ca scurgerea de gaze din aceasta conduc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Marile lanțuri de magazine ar putea reveni la o masura adoptata in perioada starii de alerta: scurtarea programului de lucru. Daca in pandemie masura era menita sa limiteze in mod greu de explicat circulația nocturna și a generat aglomerație mai mare in orele de lucru, in noul context scurtarea programului…

- Societatea pe acțiuni „Energocom” va procura, in baza contractului-cadru EFET (Federația Europeana a Furnizorilor de Energie), iar „Moldovagaz” va asigura livrarea și va vinde catre „Energocom” cinci milioane de metri cubi de gaze naturale. Prețul de achiziție va fi de 1882,78 de dolari per mia de metri…

- 8 din 10 angajati romani iau masuri pentru a optimizarea cheltuielilor in perioada urmatoare. Cei mai multi dintre angajatii romani (80%) au inceput sa ia masuri pentru a-si proteja bugetul, anticipand costurile din aceasta iarna, releva rezultatele unui sondaj publicat, joi, de o platforma de recrutare…

- Autoritațile și specialiștii susțin ca Romania are suficiente rezerve de energie electrica și gaze naturale și nu vor fi probleme in lunile de iarna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Panourile fotovoltaice au fost responsabile in aceasta vara pentru 12% din electricitatea produsa in Uniunea Europeana, un nivel record care a permis continentului sa evite importul a 20 de miliarde de metri cubi de gaze la un pret potential de 29 de miliarde de euro, arata un raport

- Consiliul Județean cauta sa incheie in condiții cat mai avantajoase contracte pentru furnizarea de energie electrica și de gaze naturale pentru mai multe locuri de consum pentru care este „raspunzator”. In acest sens, instituția a scos la licitație pe SEAP doua contracte – pentru furnizare de energie…

- Ministrul german de finante, Christian Lindner, a cerut incetarea productiei de energie pe baza de gaz natural, in contextul temerilor ca Germania ar putea intra intr-o criza a gazelor pe masura ce Rusia isi reduce livrarile, relateaza duminica agentia DPA.

- Inflația a atins, mai devreme decat se estimase, doua cifre, gazele scumpindu-se cu circa 46%. Iar de prețurile la energie, ce sa mai vorbim… Presiunea pe costuri atat pentru agenții economici, cat și pentru consumatorii finali este din ce in ce mai mare, arata reprezentanții EY Romania intr-o scurta…