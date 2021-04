În municipiul Sibiu se relaxează restricțiile anti-COVID In municipiul Sibiu se relaxeaza restricțiile anti-COVID Sibiu. Foto: sibiu.ro. În municipiul Sibiu se relaxeaza de astazi restricțiile anti-COVID dupa ce rata de infectare a coborât pâna la 3,29 de cazuri la mia de locuitori, anunța Prefectura. Magazinele nu se vor mai închide în weekend la ora 18:00, iar oamenii vor putea circula pâna la ora 22:00 și vineri, sâmbata și duminica. Ramân în continuare închise cinematografele, teatrele și sașile de jocuri de noroc, precum și restaurantele din interiorul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Constanța se ridica restricțiile de weekend Foto: Arhiva/ MApN În municipiul Constanța nu se mai aplica restricțiile de weekend, pentru ca rata de incidența a infecțarilor cu coronavirus a scazut sub 3,5 cazuri la mia de locuitori cumulat în 14 zile. Astfel, circulația…

- În Cluj-Napoca situația epidemiologica se îmbunatațește. Orașul se îndeparteaza de restricții dure și înregistreaza o rata de incidența COVID-19 de 6.36 infectari la mia de locuitori, mai puține decât erau ieri. …

- În mai multe comune din Cluj se mai releazeaza restricțiile din cauza ratei de infectare cu COVID-19 care a scazut sub 3 la mia de locuitori. Este vorba despre comunele: Beliș (2.24), Buza (2.53), Calațele (1.61), Sânmartin(1.57) și Caianu (1.67).…

- Primarul Bacaului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu le-a cerut polițiștilor locali sa nu-i mai amendeze pe cei prinși fara masca. „Relaxarea” vine dupa ce, la nivel național, restricțiile anti-covid au fost majorate, dar și dupa protestele neautorizate... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Restaurantele se închid de la ora 18:00, alaturi de magazine și sali de sport. Totuși, restaurantele vor putea livra comenzi la domiciliu. Restricțiile se aplica zilnic, pe tot parcursul saptamânii, în localitațile care…

- Un nou proiect de lege prevede ca Italia, una dintre cele mai afectate state europene in pandemie, sa intre in carantina naționala de Paști. Paștele catolic va incepe anul acesta pe 4 aprilie. Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere…

- Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența Cluj a emis marți doua hotarari prin care se modifica restricțiile actuale in perioada de pandemie. Intrucat la Dej s-a depașit rata de incidența de 3 cazuri Covid-19 la 1000 de locuitori, incepand cu data de 11 martie 2021 se inaspresc restricțiile, in…

- Prelungirea masurilor de restrictie intra in vigoare pe 27 ianuarie, la ora 00,00.Conform reglementarilor anterioare, printre altele, in unitatile administrative teritoriale in care incidenta COVID-19 este de peste 3 la mia de locuitori, restaurantele si cafenelele raman inchise in interior, la fel…