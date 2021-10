Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a stabilit, joi seara, ca masca de protectie devine obligatorie in toate spatiile publice, inchise sau deschise, incepand din aceasta seara, mai exact de la miezul nopții. „Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, intrunit,…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Brasov a instituit, joi, obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile deschise, in conditiile in care incidenta cumulata COVID-19 a depasit pragul de 6 cazuri la o mie de locuitori.„Avand in vedere ca, la nivelul municipiului Brasov, incidenta cumulata…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie in toate spatiile deschise, in localitatile in care incidenta COVID-19 la 14 zile este mai mare de sase cazuri la mia de locuitori. Un ordin comun al ministrului interimar al sanatatii si al ministrului de interne a fost emis astazi in acest sens. Conform…

- Autoritațile decid azi care sunt locurile in care masca de protecție nu este obligatorie, chiar daca incidenta depașește 6 cazuri de SARS-CoV-2 la mia de locuitori. Masca a devenit obligatorie in...

- Social Purtarea maștii de protecție este obligatorie in spațiile publice in 45 de localitați din Teleorman septembrie 28, 2021 10:00 Luni, 27 septembrie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Teleorman, reunit in ședința extraordinara, a stabilit masuri suplimentare pentru gestionarea situației…

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie in toate spatiile deschise din localitatile cu incidenta a imbolnavirilor de COVID-19 de peste trei la mia de locuitori, potrivit unei decizii adoptata miercuri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Valcea, noteaza Agerpres. Totodata,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Arad a adoptat miercuri o hotarare care prevede obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile publice deschise, cu potențial de aglomerare. Potrivit Prefecturii Arad, masura intra in vigoare de joi. „Se instituie incepand cu data de…

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie de luni, 13 septembrie, pe o raza de 50 de metri in jurul unitatilor de invatamant, potrivit unei hotarari adoptate vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov, noteaza Agerpres. "Pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu virusul…