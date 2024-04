Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat intenționeaza sa declanșeze o explozie prin deschiderea robinetului de gaz intr-un bloc de locuințe. La fața locului, s-au deplasat de indata reprezentanți…

- Cea de-a doua editie a festivalului Massif, din Poiana Brasov, a debutat, aseara, cu un mesaj de tip RO-Alert primit de toti cei prezenti in statiunea de la munte. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brasov a anuntat ca a fost semnalata prezenta unui urs in stațiune, pe strada Poiana lui Neagoe.…

- Un incendiu s-a produs azi dimineata in hotelul aflat in incinta stadionului din Alba Iulia, unde, la momentul declansarii alarmei, se aflau 15 sportivi, care au fost evacuati din cladire de catre pompierii militari. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba a anuntat ca Detasamentul de pompieri…

- Victima a fost scoasa din apa de pompieri, in stop cardio respirator. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, doua echipaje din cadrul Garzii de Interventie din Toplita au intervenit cu o autospeciala de interventie si o barca, precum si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta.…

- In cadrul a peste 19.500 de evenimente au intervenit structurile din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov in anul 2023. Astfel, pe parcursul anului trecut, serviciile profesioniste, voluntare si private pentru situatii de urgenta au inregistrat o medie zilnica de aproximativ 54 de…

- Trei autoturisme au intrat in coliziune, joi dimineata, in zona centrala a municipiului Pitesti, pe Bulevardul Republicii, relateaza Agerpres.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, unul dintre autoturisme s-a rasturnat in urma impactului.La locul accidentului au intervenit…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov, persoanele erau pasageri intr-unul dintre cele doua autobuze, in care se aflau aproximativ 40 de oameni in total. In cel de al doilea autobuz se afla doar soferul. Toate victimele erau constiente la sosirea echipajelor de salvatori, prezentand…

- Un autocar cu 47 de persoane a iesit in afara partii carosabile, marti dimineata, la Doaga, din cauza viscolului si vizibilitatii reduse, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Politistii rutieri au intervenit in aceasta dimineata in apropiere de localitatea Doaga, unde un autocar…