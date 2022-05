În Moldova va fi relansată Panglica lui Ștefan cel Mare Mișcarea Naționala VOIEVOD impreuna cu Mișcarea de Tineret ”Urmașii lui Ștefan” relanseaza Panglica lui Ștefan cel Mare ca simbol al concilierii naționale, care reprezinta victoria moldovenilor in diferite perioade istorice, informeaza Noi.md cu referire la moldovenii.md. Menționam faptul ca panglica a fost lansata pentru prima data in luna iulie a anului 2016. Acum s-a propus relansarea ac Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacau a reușit sa obțina inca un proiect ERASMUS +, de data aceasta de parteneriat interșcolar, care se va derula pana in 2023, avand ca parteneri școli din Italia, Turcia, Bulgaria, Spania și Germania. Este vorba de proiectul KA220 „Green Youth in Action”,…

- Fostul șef de stat, Vladimir Voronin este nemulțumit de legea adoptata de PAS in prima lectura, prin care se interzic simbolurile de razboi, printre care și panglica Sfantului Gheorghe. „Ei nici nu sunt carturari, sa se uite la Ștefan cel Mare care se folosea de aceasta lenta, sa se uite la toți eroii…

- Fostul șef de stat, Vladimir Voronin este nemulțumit de legea adoptata de PAS in prima lectura, prin care se interzic simbolurile de razboi, printre care și panglica Sfantului Gheorghe. „Ei nici nu sunt carturari, sa se uite la Ștefan cel Mare care se folosea de aceasta lenta, sa se uite la toți eroii…

- Nicolo Napoli il lauda pe Dusan Uhrin inaintea meciului Dinamo - FCU Craiova, decisiv in lupta pentru salvarea directa de la retrogradare. Dinamo – FCU Craiova se joaca vineri, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport, DigiSport și Orange Sport. Se anunța…

- SCMU Craiova are, incepand de vineri, un nou director tehnic, iar Vitaly Stepanovsky a venit in Banie cu ganduri mari. Chiar daca tara sa se afla intr-un moment crucial (Ucraina), iar sotia insarcinata si copil de doar sase ani sunt blocati in Italia, tehnicianul a venit la Craiova doar cu gandul de…

- La Mioveni, in prima etapa din play-out, Rapid a invins-o pe Dinamo, scor 3-1, intr-un derby fara spectatori. Daniel Niculae, președintele giuleștenilor s-a declarat surprins de lejeritatea cu care echipa sa a caștigat. „Un meci cu Dinamo este intotdeauna un derby, nu i-am batut pana acum in acest sezon,…

- Dupa victoria categorica obținuta in Groapa, pe terenul rivalei Dinamo, pentru CSU Craiova urmeaza un nou derby al orgoliilor, de aceasta data poate mult mai aprins decat a fost cel din „Ștefan cel Mare”. Craiova lui Reghecampf se va duela pe teren propriu cu cealalta echipa din oraș, FCU Craiova, luni.…

- Dinamo - CSU Craiova 1-6. Jovan Markovic și Nicușor Bancu au vorbit despre victoria oltenilor in Ștefan cel Mare și despre cum au speculat evoluția slaba a apararii dinamoviste, in special a gafeurului Chesneau. „Ma bucur ca am profitat, orice greșeala trebuie taxata. A fost un meci ușor, ne-am bucurat…