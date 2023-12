Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de absolvenți straini ai Universitații de Medicina și Farmacie "Nicolae Testemițanu" din Chisinau au depus juramintul lui Hippocrate. Absolventii au rostit in cor juramintul in limba engleza. Ei spun ca se vor intoarce in tarile de origine, unde spera sa treaca si de examenele de acolo si sa…

- La Iași, continua Forumul Educației Romania-Republica Moldova. La eveniment sunt prezente 600 de cadre didactice din cele doua țari. Tema lucrarilor din acest an fiind „Ecosistemul educațional in lumea digitalizata”. Participanții la lucrari și-au propus sa apropie standardele educaționale și obiectivele…

- Cadrele didactice sunt invitate la o noua experiența de invațare, conectare și colaborare: Forumul Educației Romania – Republica Moldova, eveniment aflat la cea de-a III-a ediție, va avea loc in perioada 17-18 noiembrie, in Aula Magna ,,Mihai Eminescu” a Universitații ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași.…

- Zeci de antreprenori din Moldova si Portugalia au participat marți la un forum de afaceri la Chisinau. In cadrul evenimentului, au putut stabili noi relatii economice si de parteneriat. Damian Rodriguez administreaza in Portugalia o companie specializata in producerea energiei verzi. Este pentru prima…

- Alpinismul este un sport antrenant care a captat atentia multor amatori din Romania. Aceasta activitate consta in escaladarea muntilor, mai ales a varfurilor dificil de atins. Cu trecerea timpului, alpiniștii au devenit tot mai interesați de traseele grele și mai puțin convenționale.

- 357 cetațeni moldoveni au revenit in Republica Moldova, in zilele de 16-17 octombrie, prin cursele aeriene regulate Tel-Aviv - Chișinau, anunța Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene. In aceeași perioada, 162 de cetațeni ai Republicii Moldova au plecat in Israel, mai arata ultimele date…

- Inceputul noului an universitar a adus cu sine schimbari majore la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Intr-o incercare de a facilita și mai mult tranzacțiile financiare pentru studenți și angajați, USV a decis sa elimine plata cash pentru toate serviciile universitare. Aceasta inseamna ca…

- Lumea extraordinara a științei poate fi descoperita de cei curioși și pasionați, copii și adulți, in cadrul unei noi ediții a Nopții Cercetatorilor Europeni, care va avea loc vineri, de dupa-amiaza pana in noapte, pe platoul din fața Universitații "Ștefan cel Mare" (USV) din Suceava, ...