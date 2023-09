Stiri pe aceeasi tema

- Hackeri necunoscuți au atacat luni seara site-urile unor instituții de stat și instituții media independente din Moldova. In urma atacului, site-urile web ale furnizorilor moldoveni de energie electrica Moldelectrica, Premier Energy, FEE-Nord, ANRE și RED-Nord, precum și portalurile Ziarul de Garda,…

- Republica Moldova nu va fi lasata singura, in cazul in care ar fi atacata de Federatia Rusa, a asigurat, luni seara, adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, intr-un interviu la ProTV Chisinau, conform news.ro.El a explicat insa ca nefacand parte din NATO, in cazul Republicii Modova…

- Ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații (INI), in conlucrare cu organele de drept ale Federației Ruse, au reținut doi moldoveni anunțați in cautare internaționala, aceștia fiind extradați in Republica Moldova, scrie Ziarul de Garda . Este vorba despre un…

- In Ambasada Rusiei la Chișinau au ramas suficienți diplomați pentru a oferi toata asistența necesara cetațenilor sai, a declarat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Raspunsul vine dupa ce MID-ul de la Moscova s-a aratat nemulțumit de decizia autoritaților de la Chișinau de a reduce numarul…

- Federația Rusa a avertizat intr-o scrisoare deschisa ca se va adresa MAE, dupa ce publicația Evenimentul Zilei a refuzat sa ștearga un articol in care apar datele personale ale unui colonel rus decedat, la solicitarea agenției rusești care se ocupa cu cenzura presei.

- Decizia autoritaților moldovenești de a institui o paritate diplomatica in randul angajaților Ambasadei Federației Ruse la Chișinau, numarul carora a fost egalat cu cel al diplomaților moldoveni la Moscova, este una corecta și corespunde rigorilor internaționale, a declarat expertul Igor Boțan, in cadrul …

- Ambasadorul Rusiei la Chișinau a susținut ca acuzațiile de spionaj lansate de Chișinau „au legatura cu rusofobia” și ca deciziile luate de autoritațile moldovene vor avea efecte asupra relațiilor bilaterale, scriu Jurnal.md și Ziarul de Garda.Republica Moldova va limita numarul diplomatilor din Federatia…

- „Tot așa cum trilaterala Chișinau – București – Kiev și mai mult va sublinia izolarea in plan internațional a Moscovei, contribuind indirect la presiunea factorului internațional asupra Kremlinului de a cauta ieșire din aceasta izolare pe calea incheierii razboiului din Ucraina…”. Dupa victoria Ucrainei…