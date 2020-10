Stiri pe aceeasi tema

- La primele ore ale diminetii se asteapta ceata, iar pe parcursul zilei cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi 15 grade, la Balti 16, iar la Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol se asteapta 18 de grade, iar la Leova si Comrat 19. La Cahul maxima va fi de 20 de grade Celsius.

- Valorile termice vor crește ușor in majoritatea zonelor, in special in cele de deal si de munte, insa dimineața va fi in continuare rece, in cea mai mare parte a tarii, potrivit meteorologii.Astfel, temperaturile maxime se vor incadra intre 11 și 19 grade Celsius, iar cele minime intre -8 grade Celsius…

- ■ pe Ceahlau, mercurul din termometre a coborit la - 4 grade in noaptea de 13/14 octombrie ■ 7,2 grade au fost la la Roman, 7,9 grade la Tirgu Neamt, iar cel mai cald la Piatra Neamt, 8,8 grade Celsius ■ scapam de ploi, dar regimul termic continua sa se deprecieze ■ Vremea buna a […] Articolul Primele…

- Mercurul termometrelor a scazut, sambata dimineata, la Miercurea Ciuc, pana la minus 2,9 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scazuta temperatura inregistrata la nivel national, potrivit site ului Administratiei Nationale de Meteorologie.Meteorogul de serviciu de la Centrul Meteorologi Regional Sibiu,…

- Deși vremea s-a mai încalzit, la Cluj-Napoca este în continuare ceața în unele zone, cu temperaturi de 13 grade Celsius. Cu toate acestea, meteorologii anunța temperaturi ridicate pentru acest weekend, care vor ajunge, în unele zone ale țarii, pâna la…

- Temperaturile înregistrate în Death Valley (Valea Mortii) din Statele Unite au urcat vertiginos, duminica, pâna la 54,4 grade Celsius (130 de grade Fahrenheit), posibil cea mai ridicata valoare înregistrata pe Pamânt dupa anul 1913, relateaza luni agentia DPA, preluata…