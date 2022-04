Stiri pe aceeasi tema

- La centrul logistic de la Halmeu au ajuns astazi 8 tiruri pline cu ajutoare pentru refugiații ucraineni, constand in produse necesare pentru traiul zilnic, in valoare de 1 milion de euro. Toate produsele au fost primite din Germania, din partea mai multor companii, cu susținerea Forumului German. In…

- Tot mai mulți ucraineni care ajung in Maramures prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației iși manifesta dorința de a se stabili pe o perioada mai indelungata in județul nostru. Procedurile in acest sens se fac in colaborare cu Centrul Regional Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil…

- Zile pline, zile dificile, zile cu speranța ca fiecare gest al nostru poate vindeca o rana, poate mangaia un suflet. Donații și ajutoare continua sa se adune in depozitele amenajate in acest scop in Baia Mare, Sighetu Marmației și Halmeu. Fiecare lucru primit iși gasește scopul și destinatarul printre…

- 8 Martie a fost Ziua Internaționala a Femeii. In semn de apreciere și pentru a mai alunga din tristețea refugiaților care au intrat in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, voluntarii au daruit flori tuturor doamnelor și domnișoarelor care au lasat totul in urma și au fugit…

- Fiecare zi vine cu provocari și cu situații noi pentru care reprezentanții autoritaților, ai ONG-urilor partenere, voluntarii și oamenii de buna-credința sunt nevoiți sa gaseasca soluții. Cea mai sensibila problema ramane cea a mamicilor cu copii mici, pentru care trebuie intervenit de urgența. Azi,…

- Maramureșul este pregatit sa asigure transport, asistența juridica, dar și condiții de cazare și masa cetațenilor ucraineni care intra in țara prin Punctul de Trecere Frontiera Sighetu Marmației. Inspectoratul Școlar Maramureș și-a exprimat disponibilitatea de a pune la dispoziție peste 700 de locuri…

- Sute de oameni care vin sa-și ofere sprijinul, tone de ajutoare sosite din toata țara, multa empatie cu ucrainenii care trec prin momente dificile și o echipa de oameni inimoși care doresc sa le faca mai ușoare șederea sau tranzitul prin Romania. Cam așa s-ar traduce in cuvinte imaginea zilei de marți,…

- Activitatea echipelor de sprijin și coordonare a refugiaților s-a derulat și azi, pe mai multe paliere; de la preluarea, trierea epidemiologica, asigurarea alimentelor și a produselor de stricta necesitate, pana la transportul și cazarea lor in spațiile puse la dispoziție de societați comerciale, instituții…