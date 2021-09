În mai multe comune din Moldova se vor face testări gratuite pentru cancerul de col uterin Localitațile din Moldova unde se fac testari gratuite, in septembrie, pentru cancerul de col uterin. Unitatea Mobila de Screening, dotata cu aparatura și materiale sanitare precum un cabinet ginecologic, continua deplasarile in cadrul proiectului ONCOPREV, – Fii responsabila de sanatatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin- derulat de Institutul Regional de Oncologie Iași, impreuna cu Fundația Enable. In luna septembrie iși pot face teste gratuite femeile din urmatoarele localitați 1 septembrie, comuna Siliștea, județul Neamț, cabinet medic de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

