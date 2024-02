Stiri pe aceeasi tema

- FC Rapid a transmis, duminica, intr-un comunicat publicat in social media, ca este stupefiat de atitudinea antrenorului echipei Otelul Galati, Dorinel Munteanu, care i-a numit "bronzati" pe unii suporteri rapidisti, dupa meciul de sambata seara."Am ramas stupefiati si suntem indignati de reactia antrenorului…

- Un derbi – Petrolul versus Dinamo 1-0 (0-0), in prima zi a weekend-ului in curs – care a fost odata și se dorește sa fie nemuritor; drept dovada și cel de aseara! Pe o vreme de iarna sadea, așa cum și trebuia in ianuarie, „Ilie Oana” a fost curațat de pe la pranz. S-au facut […]

- „Tehnologia o sa creeze noi valori la care nici nu ne gandim acum, noi trebuințe care nici nu ne trec prin cap, noi interese la care nici nu visam in acest moment (...) Dar cand se intampla aceste mișcari, oamenii ar trebui sa conștientizeze ca se va intampla o schimbare, ca sa poata alege liber. Sa…

- Sergiu Hanca (31 de ani), mijlocașul Petrolului, a revenit pe teren la doua luni și jumatate de la accidentarea suferita la glezna in meciul cu FCSB, scor 2-2. GSP are 4 reporteri in Antalya: Eduard Apostol, Remus Dinu, Cristian Preda și Ionuț Iordache sunt prezenți pe toata durata cantonamentelor echipelor…

- O ucraineanca va apara poarta Romaniei la Campionatul European de Polo feminin, care va fi in direct in AntenaPLAY, in perioada 5-13 ianuarie, atunci cand fanii pot vedea meciurile nationalei, semifinalele si finala competitiei de la Eindhoven. Dvortzheska Mariia joaca la CSM Unirea Alba Iulia, dar…

- Alexandru Musi (19 ani), mijlocașul Petrolului, a irosit o șansa imensa in minutul 33 al deplasarii cu FCU Craiova, la scorul de 0-0. FCU Craiova și Petrolul au oferit o prima repriza atractiva, cu ocazii mari la ambele porți. Golurile au lipsit doar din cauza lipsei de eficiența a atacanților. FOTO.…

- Mai mulți interpreți și instrumentiști de muzica populara din județul Gorj au fost trimiși in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu pentru comiterea infracțiunilor de inșelaciune și fals in inscrisuri.

- Pretul petrolului Brent a inchis in declin cu 49 de centi, la 81,96 dolari pe baril, dar in timpul sedintei a atins un minim de 78,41. Cotatia petrolului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 67 de centi, la 77,10 dolari pe baril, dupa ce a pierdut peste 5% in timpul sedintei, pana la un minim…