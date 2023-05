Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Arta din Arad, sectie a Complexului Muzeal, se va redeschide miercuri, 10 mai, dupa jumatate de an in care a fost inchis pentru reamenajare, modernizare si tehnologizare, vizitatorii urmand sa aiba parte de experiente inedite, intre care tablouri interactive, proiectii, realitate augmentata…

- Lucrarile de restaurare, consolidare, protectie si conservare a monumentului istoric Edificiul Roman cu Mozaic continua intr un ritm sustinut La aproape sapte luni de la emiterea Ordinului privind inceperea lucrarilor, au fost executate principalele reparatii si consolidari, urmand sa se intervina la…

- Hidroelectrica a receptionat investitia in valoare de 82,7 milioane de lei pentru cresterea duratei de viata a deversorului barajului Portile de Fier I."Hidroelectrica a receptionat in data de 30 martie a.c. investitia "Masuri de protectie suplimentara a disipatorului barajului deversor Portile de…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat ca lucrarile de reparație pe porțiunea de pe strada 31 august 1989, intre str. Banulescu-Bodoni și str. Pușkin, acolo unde au fost descoperite doua insule cu pavaj vechi, caldaram, au fost stopate.

- Circulația pe Transfagarașan, mai sigura de la vara: Vor fi montate plase de protectie si bariere pentru a opri caderea de pietre Pe Transfagarasan vor fi montate plase de protectie si bariere dinamice pentru a opri caderile de pietre pe sosea si a creste astfel siguranta, a anunțat Directia Regionala…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov anunta ca pe Transfagarasan vor fi montate plase de protectie si bariere dinamice pentru a opri caderile de pietre pe sosea si a creste astfel siguranta. Lucrarile ar urma sa fie incheiate pana in vara, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Un tablou semnat de Adrian Ghenie este varful licitatiei de marti, de la Casa Artmark. Printre lucrarile prezente la licitație se mai numara tablouri de Alexandru Ciucurencu și Sabin Balasa. Un ulei de Adrian Ghenie, de relativ mari dimensiuni, inspirat din istoria si senzatiile pe care i le trezeste…

- Odata cu expoziția „Chronic Desire”, noul MultipleXity se deschide publicului, insa doar partea de nord, unde Muzeul „Corneliu Miklosi” a fost reabilitat și transformat in spațiu pentru evenimente culturale. Lucrarile la partea de sud a MultipleXity ar trebui sa demareze in acest an.