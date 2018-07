Noul sediu al Judecatoriei Buzau și un bloc de locuințe destinate medicilor din Spitalul Județean vor fi construite, in urmatorii ani, in locul fostei Maternitați din Buzau. Saptamana trecuta, s-a parafat prin decizie de guvern trecerea de la Consiliul Județean Buzau catre Ministerul Justiției a unei suprafețe de 4.000 de metri patrați pentru amenajarea noii Judecatorii. Reprezentantii Consiliului Județean anunța ca grabesc in paralel demersurile pentru ridicarea imobilului dedicat medicilor. In locul fostei maternitați din Buzau, care a fost demolata recent, vor aparea in urmatorii ani doua cladiri.…