În loc de „Buni zori!”. Ți-am spus, iubito, nu mi-e dor de tine Ți-am spus, iubito, nu mi-e dor de tine Tu ești aici ca un sublim pacat In care uneori fara rușine Noi doi in fel și chip ne-am rasfațat Atunci de ce ți-e dor, ai ochii umezi, Cauți ceva abstract și negasit Doar zorii, ei iți readuc surasul Care n-a fost vreodata obosit Privești, vorbești parca-n secret cu luna In anul asta nici macar bisect Buzele tale n-au rostit minciuna Dar azi ceva imi pare circumspect Nu sunt, iubito, stelelor trimisul, Nu-s nici James Bond, nici alt agent secret Țin sub camașa sute de neliniști Iar ceru-mi pare gol pe prund, un pet Da, te iubesc, dar nu mi-e dor de tine… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

