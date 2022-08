În loc de „Buni zori!”. Prea mulți actori în rolul de hienă Omul imita, i-un actor perfect Face din gat vioara sau sirena Se poate transforma in leu sau greier Dar ma-ntristeaza rolul de hiena Rolul de vrabie nu-l ține mult Imita vantul din modestu-i gat Actor pe scena marilor confuzii Face frumos și uneori urat Poate ramane personaj actorul Sa fie-adica cel pe care-l joaca Și dincolo de scena și de teatru Jucand el vaca, sa rama na vaca? Sunt cazuri rare, unii-n strazi necheaza Sunt cai pur sange, falnici in arene Oameni au fost, dar rolul i-a robit Și sa se-ntoarca in ce-au fost li-i lene Mai greu e cand au roluri cumsecade Sub reflectoare lacrimile… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

