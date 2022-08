Stiri pe aceeasi tema

- toate femeile tinere sint frumoase toate femeile care au fost tinere au fost frumoase, femeile in general au o clipa cind trec ca un tren accelerat prin gara frumuseții fara batrinețe in rest halte, triaje, bariere interstațiile amagirii și așa mai departe (Lucian Avramescu, din volumul „Buna seara,…

- Și totuși ce m-aș face eu cu mine Daca din tine n-aș fi facut Și cum mi-aș mai mangaia tamplele Cele cu care, zice-s-ar, aș gandi, Daca din inima ta n-ar suge sange inima mea? Fii, iubito, bucata din mine Așa cum is bucata din aura ta, Fii iubito ce is și mai ales ce nu-s Surprinzandu-ma astfel Cu puterea…

- ma vind, oricui ma vrea, in rate dau un anunț publicitar in porții clare pe cintar pe-ales vind har și libertate ma vind oricui, ma vind o saptamina dar sa nu fie totuși prea batrina (Lucian Avramescu, din volumul „Nu cer iertare”) The post In loc de „Buni zori!”. Anunț publicitar first appeared on…

- te chem, a cita oara, prea fericit plingind pe un pamant de fluturi sap gropi de inviere cu lacrimi care miine vor amuți in gind deci iarta-mi inca-odata durerea de-a te cere te chem, a cita oara, cu flaute de crin cind inverzesc genunchii de-atita aminare și anotimpul ultim puțin cite puțin ne scutura…

- Cum sa fac sa fiu de fața cand fericirea, in toiagul ei, umbla pe pamant, intreba copilul, bine randuit in burta mamei sale? Cum sa fac sa ma aflu acolo, iubito, cand buzele tale ar trebui sa alinte buzele mele iar eu n-am apucat sa ma intorc din primul razboi mondial și din al doilea razboi mondial…

- daca n-ai fi mereu ca o flacara poate ca inima ta ar ierta maruntele zbateri perverse, daca n-ai fi mereu demonul visarii te-ai impaca – vai cu micul sechestru ce reteaza inalte elanuri, dar tu rivnești atit de mult și clopotele veacului nu-ți sunt pe potriva (Lucian Avramescu, din volumul „Nu cer iertare…

- In speta, este vorba despre o cerere de anulare a unei decizii a ANSPDCP formulata de UAT Municipiul Constanta, mai exact, Decizia nr. 3 04.01.2022. "Este vorba despre camerele video la purtator, parte din echipamentul politistilor localildquo;, au explicat reprezentantii Primariei Constanta, pentru…

Romanian swimmer David Popovici qualified on Tuesday night for the final of the men's 100m freestyle event of the World Aquatics Championships in Budapest with the best time in the semis - 47.13 seconds.