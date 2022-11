Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 18 -20 noiembrie, la Sun Plaza, bucureștenii pot face spirometrii gratuite in principal pentru evaluarea funcției pulmonare, anunța Societatea Romana de Pneumologie. „Ne dorim ca pacientul sa ajunga din timp la medicul specialist, deoarece in spatele unei probleme respiratorii se pot ascunde…

- O explozie produsa duminica pe popularul bulevard pietonal Istiklal din Istanbul, langa Piața Taksim, a provocat ranirea mai multor persoane. Cateva persoane au decedat. Cauza exploziei, care a avut loc la ora 16:20, este, pentru moment necunoscuta. Exista suspiciuni ca ar putea fi vorba de un atentat…

- Campania de informare "Noua rutina de sanatate" privind importanta testarii in cazul bolilor virale, inclusiv COVID-19, a fost lansata marti de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice, Societatea Nationala de Medicina Familiei, Institutul National de Boli Infectioase 'Matei Bals'…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali (64 de ani), a anunțat ca va renunța in iarna sau vara viitoare la fundașul algerian Rachid Bouhenna (31 de ani). Acesta a fost eliminat in meciul de Cupa cu UTA, scor 2-2. Bouhenna a venit liber de contract vara trecuta, dar l-a dezamagit pe Gigi Becali, in urma…

- CARANSEBEȘ – Dupa ce a fost preluat de Liceul Tehnologic „Dacia” de la societatea „Cazare și Servicii” a municipalitații, internatul care anul trecut a mai gazduit atat elevi, cat și muncitori, a pus lacatul pe ușa. Cauza? Condițiile proaste de cazare și datoriile de zeci de mii de lei lasate de fosta…

- Campania educationala „Atlas Gripal: Totul despre gripa si vaccinare antigripala” privind importanta imunizarii antigripale in randul copiilor si adolescentilor continua si in sezonul 2022-2023, iar medicii afirma ca vaccinarea anuala impotriva gripei ramane cea mai eficienta metoda de preventie. „Impreuna…

- Social Campanie de testare impotriva hepatitelor virale B și C, in județul Teleorman septembrie 15, 2022 10:31 Marți, 20 septembrie a.c., la sediul Consiliului Județean Teleorman, va avea loc o conferința de lansare a campaniei de testare impotriva hepatitelor virale B și C, in județul Teleorman.…

- Sa fii la mare, sa te plimbi cu barca, sa inoți ori sa te bucuri de farmecul intinsorii albastre și sa te pomenești, dintr-o data, ca pe apa, poate chiar pe langa tine, plutesc zeci, sau naiba mai știe cați, de șobolani morți! Nu e chiar ceea ce ți-ai putea dori, nu-i așa? Totuși, s-a intamplat. Au…