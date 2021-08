În judeţul Suceava urmează să se pregătească sectoare COVID şi în secţiile de pediatrie ale spitalelor Putin peste 5.600 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore, dintre care circa 3.400 cu prima doza – a anuntat Comitetul National de Vaccinare. Au fost raportate opt reactii adverse si alte 57 sunt in curs de investigare. Potrivit unui ultim bilant, sunt inca 517 cazuri noi de COVID din peste 21 de mii de teste efectuate. Autoritatile au anuntat inca noua decese asociate noului coronavirus, iar la terapie intensiva sunt acum 190 de pacienti. Capitala are in continuare cele mai multe infectari zilnice, iar pe locul doi a urcat rapid si a ajuns din nou judetul Suceava,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

