În județul Mureș sunt 12 focare active de COVID-19 In total, peste 90 de persoane sunt infectate in focare, iar 64% dintre acestea sunt nevaccinate. 10 dintre focare au fost izolate in spitalele din județ. 6 focare active sunt la Spitalul de Urgența din Targu Mureș, iar altele 3 la Sighișoara, la secțiile de Neurologie și ATI din spital și la un centru rezidențial […] Articolul In județul Mureș sunt 12 focare active de COVID-19 apare prima data in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

