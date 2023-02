Stiri pe aceeasi tema

- In județul Bacau sunt aproximativ 250 de refugiați ucrainieni, care au decis sa ramana pe termen lung, iar nevoile actuale de sprijin se refera la servicii socio-educative pentru copii și tineri, sprijin pentru mame, consiliere juridica, facilitarea accesarii drepturilor de refugiați, hrana, rechizite…

- O inițiativa locala de ajutor, destinata persoanelor varstnice, a fost lansata in județul Bacau. Fundația de Sprijin Comunitar pune la dispoziție un numar de telefon la care raspunde un psiholog, care poate acorda consiliere sau informații, dar și o cale de rezolvare a problemelor semnalate. Conversația…

- Un barbat din judetul Bacau sustine ca fiul sau a fost agresat in repetate randuri la scoala sau in proximitatea acesteia de catre colegi si acuza autoritatile ca nu au luat masuri pentru a opri abuzurile la care este supus fiul sau. Tatal spune ca in aprilie anul trecut, copilul sau, care atunci…

- Edilul din comuna Gura Vaii spune ca a ajuns la aceasta soluție din cauza localnicilor rau-platnici. Deși oamenii au catalogat gestul sau dreptul unul de intimidare, primarul Silviu Tinei spune ca astfel vrea sa-i ajute pe locuitorii comunei sa nu mai faca drumul pana la primarie pentru a plati taxele.Același…

- Fundația de Sprijin Comunitar a demarat, incepand cu luna octombrie 2022, proiectul „Telefonul Bunicilor Singuri”, un serviciu prin intermediul caruia orice varstnic din județul Bacau poate apela, gratuit, numarul de telefon 0759 842 837 pentru a vorbi cu cineva sau pentru a cere ajutor. „In Romania,…

- Cand intra in vacanța elevii din Alba și din țara, in luna februarie. Fiecare inspectorat școlar a decis perioada Urmatoarea vacanța a elevilor este programata in februarie, dar perioada difera in funcție de fiecare județ. Hotararea o ia fiecare inspectorat școlar. Astfel, elevii din Alba vor avea…