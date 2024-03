În Japonia, vacile negre se vopsesc pentru a arăta ca zebrele Vacile din Yamagata, Japonia, nu mai arata ca niște vite. Ele incep sa arate ca niște zebre. Potrivit ziarului Mainichi, fermierii din prefectura au inceput sa-și coloreze vitele folosind inalbitor slab sau vopsea spray pentru a le da dungi verticale. Potrivit unui studiu realizat de oamenii de știința din prefectura in ultimii trei ani, vitele cu dungi atrag semnificativ mai puține muște de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

