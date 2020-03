In Italia se inchide orice activitate de productie care nu este esentiala. Primul ministru: Traversam cea mai grava criza de la al Doilea Razboi Mondial

Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea Lombardia, cea mai afectata de COVID-19 din Italia, da primele semne ale unei posibile incetiniri a contagiunii, a anuntat luni guvernatorul sau, Attilio Fontana, potrivit Reuters. In ciuda inmultirii deceselor, numarul de noi cazuri creste intr-un ritm mai mic decat in urma cu cateva zile,…

- Potrivit unui comunicat de presa al MAE transmis AGERPRES, recomandarile vin in contextul demersurilor intreprinse de autoritatile italiene in vederea gestionarii si prevenirii infectiei cu corovanirus. Lucratorii cu contracte de munca in derulare - persoanele care au un contract de munca in derulare…

- „Non c’e’ piu’ tempo” (Nu mai avem timp) - Sunt cuvintele cu care și-a inceput declarația premierul Italiei, Antonio Conte, atunci cand a facut anunțul ca Italia iși inchide granițele și ca, practic, devine o țara in carantina, scrie marketwatch.com„Am ramas fara timp”. Cu aceste cuvinte,premierul italian…

- Italia iși inchide complet granițele timp de aproape o luna, dupa ce bilanțul deceselor a urcat dramatic, iar țara a devenit al doilea focar din lume privind epidemia de COVID-19, dupa China. Numarul cazurilor de coronavirus din Italia a depașit 9.000, cu 2.000 mai mult decat cele inregistrate de Coreea…

- Numai in 24 de ore au murit 27 de italieni, toți cu varste de peste 65 de ani, cu excepția unui barbat care avea doar 50 de ani, dar și alte patologii. 88% din numarul total de persoane infectate se afla in regiunile Lombardia, Emilia Romagna și Veneto. Cei mai mulți raman in Lombardia, unde sunt și…

- Premierul italian Giuseppe Conte l-a intampinat joi la Napoli pe presedintele francez Emmanuel Macron la primul summit bilateral dupa cel de la Lyon, din 2017, relateaza AFP potrivit Agerpres. In efortul de a relansa relatiile cu Italia, presedintele Frantei este insotit de o delegatie de 11 ministri.…

- Șapte morți și 231 de persoane infectate cu coronavirus, in Italia, potrivit celor mai recente date, publicate marți dimineața de presa din peninsula. Potrivit RAI News autoritațile au anunțat și primul caz inregistrat in sudul Italiei, la Palermo, la o turista care provine din Bergamo. Evoluția COVID-19…

- Este panica in comunitatea de romani din Italia. Oamenii nu știu ce sa faca pentru ca numarul imbolnavirilor crește de la o ora la alta. In Italia traiesc peste 1,2 milioane de romani. Mulți dintre ei sunt in alerta."Pana la acest moment, misiunea diplomatica și oficiile consulare romane de pe teritoriul…