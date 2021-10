Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava și ai Garzii de Intervenție Gura Humorului, impreuna cu lucratorii SVSU Ilișești, Balaceana, Ciprian Porumbescu și Cornu Luncii, au intervenit cu noua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Ilișești, transmite ISU Suceava. Incendiul a fost observat și […] The post In incendiul de la Ilișești au pierit 300 de prepelițe iar mașina familiei s-a facut scrum. Au mai ars garajul, bucataria, magazia și o parte din casa. Proprietara a facut atac de panica first appeared…