Locuitorii orașului Ierusalim s-au trezit joi dimineața intr-un oraș acoperit de zapada, pentru prima data dupa 7 ani. A nins frumos, cu fulgi mari in Ierusalim. Locuitorii orașului s-au bucurat din plin de zapada, dupa ce in zona nu a mai nins de 7 ani, transmite dcnews.ro. Și copiii au fost in culmea fericirii. Autoritațile au decis ca școlile sa-și inceapa programul mai tarziu, la ora 9:0