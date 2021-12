ÎN-GRO-ZI-TOR! Cum a fost ucisă Sophia, un copil de 2 ani, de părinţii descreieraţi şi, mai ales, de nepăsarea unor martori Ceea ce parea a fi initial un accident nefericit, care a dus la moartea prin inec a unei fetite, s-a transformat dupa doua luni de ancheta intr-o crima terifianta. Pe masura ce strangeau probe, procurorii au renuntat pe rand la ipotezele luate in calcul la inceput si, de la o simpla neglijenta care ar fi putut face obiectul unei condamnari la doi ani de inchisoare, eventual cu suspendare, au ajuns sa considere moartea fetitei drept rezultatul unui omor calificat, pentru care legea prevede si 25 de ani de inchisoare, sau chiar puscaria pe viata. Premeditarea si cruzimea sunt principalele elemente… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

