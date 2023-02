Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare greva din Marea Britanie din ultimii zece ani va paraliza intreg orașul. Muncitori, profesori, mecanici de tren, funcționari publici, lectori universitari, șoferi de autobuz și agenți de securitate din șapte sindicate vor ieși in strada pentru a protesta fața de criza economica și creșterea…

- Francezii ies marți in strada pentru un nou protest masiv, dupa ce acțiunea din 19 ianuarie, cunoscuta drept "Joia Neagra" sau "Ziua Judecații", a mobilizat peste un milion de oameni nemulțumiți de planurile președintelui Emmanuel Macron, de a crește vars

- Toate sindicatele din Cipru au decis sa faca astazi o greva generala in toata țara pentru un motiv incredibil. Federația Pancipriana a Muncii (PEO) in cooperare cu restul organizațiile sindicale din Cipru vor face o greva de trei ore, astazi, 26 ianuarie 2023, cu marșuri și adunari in toate orașele…

- In Franta, transportul in comun si majoritatea serviciilor publice vor fi puternic perturbate de o greva generala, dublata de manifestatii la nivel national impotriva reformei pensiilor propuse de guvern. Cei care vor calatori astazi in Franta trebuie sa stie ca nu le va fi usor sa ajunga de la aeroporturi…

- Un reporter transmitea informații pentru jurnalul de știri atunci cand i s-a facut rau. Femeia a inceput sa repete cuvinte și ceea ce a urmat a fost total neașteptat. Camerele de filmat au surprins totul, in direct. Femeia oferea informații despre un subeict din jurnalul de știri atunci cand a inceput…

- Brigitte Macron, prima-doamna a Frantei, este pentru purtarea obligatorie a uniformei in scoala, fiind de parere ca astfel s-ar putea diminua inegalitatea sociala in randul elevilor francezi, insa ministrul educatiei din Franta nu este entuziasmat de idee, relateaza presa franceza si BBC. Fosta profesoara…

- In Franța este zi de greva in transporturi. Sindicatele cer salarii mai mari care sa faca fața inflației și condiții mai bune de lucru. Circulația mijloacelor de transport in comun din Paris și din intreaga regiune pariziana va fi serios perturbata.

- Ministerul de Externe avertizeaza cetațenii romani care se afla in Belgia ca miercuri este programata o greva generala in numeroase sectoare de activitate, context in care sunt posibile perturbari din activitatea aeroporturilor și a mijloacelor de transport public, anunța Rador. Fii la curent…