- Taifunul Koinu se indreapta miercuri spre sudul Taiwanului, aducand ploi abundente și vant puternic. Autoritațile au luat masuri suspendand zeci de zboruri și inchizand instituții și unitați economice, potrivit Reuters

- Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, susține, in cadrul unui interviu pentru Digi24, ca acțiunile AUR sunt aceleași cu cele ale legionarilor, care faceau propaganda politica in licee și la Universitatea București.

- Partidele din Opoziție au renunțat la ideea depunerii unei moțiuni de cenzura dupa ce Guvernul și-a asumat raspunderea pentru masurile fiscale. Calculele nu erau in favoarea lor. Astazi e ultima zi cand ar fi putut sa depuna acest document.

- Testele de urina ar putea fi o varianta de testare antidrog in scoli. Iar daca rezultatele ies pozitive, atunci se poate completa cu test de sange. Este o posibila abordare anuntata de ministrul Sanatatii. In scoli incepe agitatia in legatura cu acest subiect.

- Principalele trei partide de Opoziție au reacționat la masurile fiscale anunțate de Guvern. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca iși va asuma raspunderea pe masurile de austeritate pregatite. Decizia coaliției, luata luni in ședința de la ora 17:00. George Simion (AUR): Vom depune o moțiune de cenzura,…

- Social Testarea antidrog in școli / Ce spun reprezentanții elevilor și ai parinților septembrie 1, 2023 09:32 Despre propunerea ca elevii sa fie testați antidrog in școli s-a discutat intens in ultimele zile, parerile fiind, ca de obicei, imparțite. Miruna Croitoru, președinte al Consiliului…

- Biblioteca Naționala a Romaniei se va inchide cu doua saptamani mai devreme din cauza ploșnițelor. Insecta parazita a invadat spațiile destinate publicului, astfel ca e necesara o dezinsecție temeinica. Reprezentanții bibliotecii au anunțat ca aceasta se va redeschide pe 4 septembrie. „Recent am depistat…

