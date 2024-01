În Franţa – „duel“ pentru castelul natal al lui D’Artagnan „Castelul Castelmore este de vanzare. Zece secole de istorie”: Va deveni oare resedinta lui D’Artagnan, eroul din capodopera romanesca a scriitorului Alexandre Dumas „Cei trei muschetari”, un muzeu ce va atrage un numar mare de turisti sau o resedinta de vacanta a CEO-ului unui gigant din domeniul comertului cu amanuntul, se intreaba jurnalistii de la AFP, preluata de Agerpres. Situata in satul Lupiac din departamentul Gers, in sud-vestul Frantei, aceasta cladire, care la inceputul secolului al XVII-lea a fost locul de nastere al lui Charles de Batz de Castelmore, a carui viata petrecuta in slujba… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

