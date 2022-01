Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Franței a aprobat joi planurile președintelui Emmanuel Macron pentru certificatul de vaccinare pentru a ajuta la stoparea raspandirii variantei Omicron. Dupa o dezbatere tumultoasa generata de comentariile lui Macron, certificatul a fost aprobat. Macron a spus ziarului Le Parisien la inceputul…

- Adunarea Nationala a Frantei a adoptat joi la primele ore ale diminetii, in prima lectura, proiectul de lege ce transforma pasaportul sanitar in pasaport de vaccinare, potrivit Agerpres. Proiectul de lege mai trebuie sa fie examinat de Senatul la inceputul saptamanii viitoare. Odata intrat in vigoare,…

- Aproximativ 182.000 de certificate sanitare false au fost generate in Franța de la introducerea masurii in aceasta vara, a anunțat luni guvernul, care intensifica controalele in timp ce țara se confrunta cu un nou val de cazuri de Covid-19, pe fondul extinderii variantei Omicron, deosebit de contagioasa,…

- „Ce-ar fi sa introducem in Romania plata serviciilor medicale pentru pacienții nevaccinați”, se intreaba deputatul USR Emanuel Ungureanu, membru in Comisia de Sanatate. Emanuel Ungureanu a spus la RFI in contextul in care discuțiile din Parlament privind certificatul verde obligatoriu la locul de munca…

- Franța se confrunta cu inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei de coronavirus, a declarat ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, conform Reuters. Ministrul francez a spus intr-un interviu ca țara sa se afla in prezent la inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei, la fel ca „mai…

- Apar informații noi despre medicul gorjean, Ionut Victor Baloi, din comuna Pades, care afost acuzat ca a falsificat mai multe certificate de vaccinare. Acesta a fost descoperi dupa ce mai mulți pacienți sosiți in stare grava la spital aveau forme grave de Covid-19, deși figurat ca fiind vaccinați. Oamenii…

- Zece pacienți din Cluj, infectați cu COVID, in secțiile de Terapie Intensiva, au fost transferați vineri in Austria, pentru continuarea tratamentului, transmite Rador. Pacienții au fost evaluați anterior de medici, pentru a se stabili daca pot rezista drumului pe cale aeriana. Transferul ar fi trebuit…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a precizat vineri ca unele dintre masurile care vor fi luate in contextul pandemiei vizeaza interzicerea organizarii de evenimente private si obligativitatea purtarii mastii de protectie atat in spatii inchise, cat si spatii deschise, „fara exceptii”,…