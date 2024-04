In Finlanda se planifica deschiderea Cartierul general al forțelor terestre ale Alianței Nord-Atlantice, ceea ce va extinde activitatea Comandamentului Forțelor comune din orașul american Norfolk. Inființarea cartierului general al forțelor NATO in Finlanda a fost anunțata de ministrul norvegian al Apararii, Bjorn Arild Gram. {{672713}}Cartierul general va fi amplasat in orașul Mikkeli, in s