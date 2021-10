Stiri pe aceeasi tema

- ,,Suntem intr-o situație de dezastru și trebuie sa luam masurile care se impun: acțiunile sa fie impuse de o personalitate care sa nu fie compromisa, sa fie supusa direct președintelui. Trebuie sa nu mai aparțina politicii. Am descoperit ca campania de vaccinare a avut efect la oamenii educați, dar…

- Presedintele PNL, premierul interimar Florin Citu, a declarat luni ca numarul de paturi din sectiile de terapie intensiva poate fi crescut, insa a subliniat ca solutia la pandemie ramane vaccinarea anti-COVID, informeaza Agerpres. Romania mai are un singur pat ATI pentru pacientii COVID, iar premierul…

- Singurii cu capul in nori au fost Superman și echipa lui caștigatoare, spune miercuri fostul ministru USR Stelian Ion, dupa ce șeful statului le-a cerut partidelor sa revina cu picioarele pe pamant dupa ce au dat jos Guvernul și sa gaseasca o noua majoritate. „Acestea sunt zile irosite in…

- Analistul politic Cristian Pirvulescu a declarat marti, pentru Agerpres , ca, dupa adoptarea motiunii de cenzura de catre Parlament, ar fi nevoie de „o solutie rapida”, cu un alt premier decat Florin Citu, dar ipoteza alegerilor anticipate nu poate fi exclusa. „Lucrurile vorbesc de la sine. Ne asteptam…

- Ciolacu a amintit ca, in guvernarea Cițu au avut loc 12 tragedii in spitale, zeci de oameni murind din cauza incompetenței autoritaților. ”Cred ca premierul are amenzie. Faptul ca eu vorbesc primul inseamna ca PSD a caștigat alegerile.Stanga a fost trimisa in opoziție de președintele Iohannis, incalcand…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se arata revoltat de modul in care Guvernul și președintele Romaniei au gestionat valul patru al pandemiei. „”Parteneriatul” neconstituțional Iohannis-PNL a ingropat Romania in valul 4! Au pierdut vremea toata vara. Unul la golf și ceremonii cu papion,…

- Guvernul german nu va mai oferi testari gratuite pentru COVID-19 incepand cu 11 octombrie in incercarea de a incuraja mai multi oameni sa se vaccineze pe fondul ingrijorarilor cu privire la o crestere a numarului de cazuri de coronavirus, au declarat marti surse oficiale, relateaza Reuters. Cu…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, anunța ca autoritațile vor beneficia de patru ani de stabilitate politica pentru a convinge cetațenii ca statul poate lucra in interesul public și in interesul cetațenilor. Declarația a fost facuta in cadrul unei ședințe de lucru la Ministerul…