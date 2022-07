Stiri pe aceeasi tema

- Italia pregatește un nou pachet de relansare in valoare de 13 miliarde de euro pentru a ajuta gospodariile și intreprinderile sa faca fața creșterii costurilor cu electricitatea, gazele și benzina, a declarat luni ministrul adjunct al Economiei, Laura Castelli. Programul, care se adauga la cele aproximativ…

- Ucraina a recoltat deja 6,5 milioane de tone din noua sa recolta, a anuntat vineri premierul Denis Smigal, transmite Reuters. „Guvernul este implicat masiv in sprijinirea sectorului agricol – au fost acordate imprumuturi accesibile de peste 40 miliarde de grivne (1,09 miliarde de dolari)”, a precizat…

- Spania va introduce, temporar, taxe pe banci si companiile din energie, care ar urma sa genereze venituri de aproximativ sapte miliarde de euro in 2023-2024, bani care vor finanta politicile destinate sa ii ajute pe spanioli sa faca fata cresterii preturilor la energie si inflatiei, a declarat marti…

- Guvernul german pregateste un pachet de ajutor, in valoare de mai multe miliarde de euro, pentru grupul energetic Gazprom Germania, fosta subsidiara a grupului rus Gazprom, in ideea de a ajuta firma sa acopere costurile mari cu achizitiile aparute in urma razboiului din Ucraina.

- Italia ar urma sa prezinte luni un pachet de stimulare de pana la sapte miliarde de euro, pentru a frana cresterea preturilor la energie si a ajuta companiile sa faca fata impactului economic al razboiului din Ucraina, au anuntat sindicatele dupa o intalnire cu Guvernul, transmite Reuters. Fii…

- Cristina Stocheci, senator PSD Argeș: ”PSD continua sa vina cu soluții pentru combaterea creșterii prețurilor la alimente sau la alte produse de stricta necesitate! Pe langa programul „Sprijin pentru Romania”, miniștrii PSD din Guvern (Finanțe, Agricultura, Economie) analizeaza caile legale pentru sancționarea…

- Grupul rus Gazprom a anuntat joi ca profitul sau net a urcat pana la 2.093 miliarde de ruble (29 de miliarde de dolari) in 2021, de la 135,34 miliarde ruble in anul financiar 2020 afectat de pandemie, gratie cresterii preturilor la petrol si gaze naturale, transmite Reuters.

- Noi amenzi pentru combatarea creșterii nejustificate a prețurilor in situații de urgența sau razboi. Guvernul pregatește o Ordonanța de urgența O Ordonanța…