Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a afirmat, marti, ca spera ca evolutia pandemiei de COVID-19 sa nu evolueze astfel incat sa nu se schimbe regulile de acces pe arenele sportive. "Deocamdata asteptam sa vedem cum va fi evolutia pandemiei. Cred ca miercuri dupa sedinta de…

- O tanara din Faget a fost prinsa de politisti in timp ce conducea o masina sub influenta drogurilor. Femeia a atras atentia unui echipaj de politie dupa ce a intrat in viteza pe o strada din Faget. Tanara a fost trasa pe dreapta si a inceput sa devina agitata. Oamenii legii s-au gandit ca nu ar fi rau…

- Numarul persoanelor vaccinate a crescut ușor fața de saptamana trecuta Foto: facebook.com/ROVaccinare. Ritmul campaniei de vaccinare în România este în usoara crestere fata de saptamâna trecuta. Pentru a treia zi la rând, numarul celor…

- Infrastructura rutiera din Germania suferit daune de circa 2 miliarde de euro ca urmare a dezastrelor naturale care au afectat țara. Doar repararea distrugerilor la calea ferata si în gari ar costa circa 1,3 miliarde de euro, potrivit calculelor facute de ministerul transporturilor german.…

- Doru Clabescu, directorul de la Direcția de Contencios din cadrul Ministerului Economiei, a murit vineri, la varsta de 54 de ani, dupa ce i s-a facut rau la birou, au anunțat reprezentanți ai Ministerului Economiei, citați de Hotnews . Deocamdata nu se știe cu exactitate cauza morții, insa potrivit…

- Maecky Ngombo (26 de ani), atacantul belgian al celor de la FC Botoșani, gasit cu un grinder metalic de tutun in bagaj la plecarea in cantonamentul din Austria, inca nu a plecat de la club. Deocamdata, varful nu se lasa dat deoparte și nici nu poate fi dat afara fara compensații financiare atat timp…

- TikTok a demarat un program pilot de recrutare, care organizeaza asa-numitele CV-uri video postate de utilizatori sub un tag, numit, #TikTokResumes, unde companiile care fac angajari pot intra, viziona prezentarile si, eventual, lua legatura cu posibilii candidati. La programul pilot, care este activ,…

- Alegerile pentru conducerea PNL Timis au fost programate pentru data de 10 iulie 2021, insa dupa scandalul de la Conferinta municipala de alegeri, de sambata, acestea au fost amanate pentru o data care urmeaza sa fie anuntata ulterior. „Intrucat nu vor putea fi indeplinite conditiile pentru…